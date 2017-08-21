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رئيس «المركزي للمحاسبات» يهدي الرئيس درع الجهاز: تشريفكم للحفل سابقة

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رئيس «المركزي للمحاسبات» يهدي الرئيس درع الجهاز: تشريفكم للحفل سابقة رئيس «المركزي للمحاسبات» يهدي الرئيس درع الجهاز: تشريفكم للحفل سابقة

التحرير

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قال المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز واحد من أعرق الأجهزة على مستوى العالم، وله دور فاعل في تقييم الأداء الحكومي، ومواجهة الفساد والمعاونة في معركة التنمية.

أضاف بدوي، خلال كلمته باليوبيل الماسي على تأسيس المركزي للمحاسبات، اليوم الإثنين، أن إنشائه قبل منتصف القرن الماضي إشارة مبكرة في تاريخ الحديث لترسيخ التنظيم الإداري ونشر الوعي لدي الدولة المصرية.

وقدم بدوي، درع الجهاز، كهدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح ، وخاطبه قائلا: "رعايتكم للحفل وتشريفكم سابقة في تاريخ الجهاز، ما يضيف إليه وللعاملين به من الحفاوة والاعتزاز، كما نشكركم على دعمكم غير المحدود لدورنا الرقابي".

وتابع: "الدولة تحقق خفضا لعجز الموازنة لزيادة الإيرادات عن المصروفات"، موضحا أن الجهاز وضع نظمًا إدارية محكمة وأبدعت فكرا وثقافة تلاحم فى نسيجها شعب عريق يحميه جيش وطني باسل.

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وأكد رئيس المركزي للمحاسبات أنه من إنجازات الفترة الحالية خفض عجز الموازنة، ومضاعفة الاحتياطي الأجنبي إلى 36 مليار جنيه.

جاء ذلك الاحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بحضور السيسي.

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التحرير

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