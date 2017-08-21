تداول 590 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الاحمر خلال اغسطس

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قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر اغسطس الماضى تداول 590 الف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 74 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بكمية وارد 259 الف طن بنسبة زيادة 48 % وصادر 331 الف طن بضائع بنسبة زيادة 101 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي و زيادة الصادر عن الوارد بنسبة 28 % خلال نفس الفترة.

حيث شهد ميناء السويس تداول 46 الف طن بضائع بنسبة زيادة 53 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، وذلك من خلال استقبال 5 الاف طن بضائع ومغادرة 14 الف طن بضائع بزيادة الصادرات 89% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، وزيادة الصادر عن الوارد بنسبة 677 % خلال نفس الفترة.

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بينما شهد ميناء سفاجا تداول 260 الف طن بضائع بنسبة زيادة 127 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، وذلك من خلال استقبال 146 الف طن و مغادرة 114 الف طن بضائع.

على جانب أخر شهد ميناء نويبع تداول 26 الف طن بضائع بنسبة زيادة 20 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، وذلك من خلال استقبال 9 الاف طن و مغادرة 17 الف طن بضائع بنسبة زيادة 88 % فى الصادر عن الوارد خلال نفس الفترة، فيما استقبل ميناء الزيتيات 99 الف طن بوتاجاز و غادر ميناء القصير 159 الف طن فوسفات بنسبة زيادة 287 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى.