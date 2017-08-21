البترول: حفر 7 آبار بحقل ظهر باستثمارات 4 مليارات دولار

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن أن نسبة تقدم الأعمال في حقل ظهر بلغت نحو 83.5%، حتى أغسطس الجاري، باستثمارات بلغت نحو 4 مليارات دولار حتى الآن، إذ تم حفر 7 آبار وتأكيد إنتاجيتها، كما يسير العمل بالتوازي في كافة الاتجاهات للإسراع بربط آبار المرحلة الأولى على الإنتاج في الموعد المحدد.

وقال طارق الملا، وزير البترول، في بيان له، اليوم الإثنين، إن أعمال مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي الجديدة بالتنسيق مع الشركاء الأجانب، تسير وفق البرامج الزمنية المحددة وبمعدلات أداء متميزة وتحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من الوزارة، التي تضع محور زيادة الإنتاج سواء من المشروعات الجديدة ورفع كفاءة وزيادة إنتاج الحقول القائمة، كأحد أهم المحاور في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأضاف الملا، خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركتي "بتروبل وبتروشروق"، للعام المالي 2016- 2017، أن شركة "إيني" الإيطالية تعد شريكا استراتيجيا لقطاع البترول، وأن ما تحقق في حقل ظهر أحد النماذج الناجحة بالمقاييس العالمية للتعاون في مجال صناعة البترول، وأن هذا المشروع يمثل التحدي الأكبر لتغيير مستقبل صناعة الغاز الطبيعي في مصر والمنطقة، إذ ستؤدي أعمال تنمية الحقل إلى زيادة الإنتاج وسد جانب من الاستهلاك المحلي.

من جانبه، ذكر عاطف حسن، رئيس شركة بتروبل، أنه تم ضخ استثمارات تقدر بحوالي 693 مليون دولار، كما تم حفر 33 بئرا منها 27 بئرا بسيناء و5 آبار بدلتا النيل وبئراً بالبحر المتوسط، حققت نسبة نجاح 100%.

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وتابع حسن أن الاكتشافات الجديدة بمناطق عمل بتروبل في مناطق نيدوكو وبلطيم وسيناء، أضافت احتياطيات تقدر بحوالي 868 بليون قدم مكعب غاز و5 ملايين برميل متكثفات وحوالي 1.6 مليون برميل زيت خام.

ولفت إلى أن الشركة استطاعت الوصول بمعدلات الإنتاج إلى حوالي 77.5 ألف برميل زيت يوميا، في مجال أعمال تنمية الزيت الخام بخليج السويس، كما تقوم الشركة بتعظيم استغلال التسهيلات والبنية التحتية لترشيد النفقات وزيادة الإنتاج.

وأوضح رئيس شركة بتروبل أن الدعم الكامل من وزارة البترول والشركاء الأجانب ساهم في نجاح الشركة في إنتاج حوالي 345 ألف برميل مكافئ يوميا، وهو إنجاز يحسب للعاملين في بتروبل في ظل التحديات التي يأتي على رأسها الانخفاض الطبيعي للإنتاج من الحقول القديمة والمتقادمة، التي يصل تاريخ بعضها الإنتاجي لأكثر من 70 عاما.

وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة "بتروشروق" القائمة بأعمال تنمية حقل ظهر، أشار رئيس بتروبل إلى تكثيف العمل في إنشاء محطة المعالجة البرية ببورسعيد والتسهيلات البحرية، مؤكدا أنه جار إعداد منصة التحكم البحرية بحقل ظهر لتكون جاهزة للتشغيل بعد انتهاء التركيبات البحرية، وبدء التركيبات الخاصة بتسهيلات الإنتاج على سطح المنصة التي تم تصنيعها محليا بالكامل بواسطة شركة "بتروجت".