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ضبط حشرات داخل مطحن و4 أطنان برتقال عفن بالشرقية

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ضبط حشرات داخل مطحن و4 أطنان برتقال عفن بالشرقية ضبط حشرات داخل مطحن و4 أطنان برتقال عفن بالشرقية

التحرير

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شنَّ ضباط مباحث بالشرقية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة؛ لضبط المخالفات التموينية، ومنع التلاعب في الأسعار.

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وأسفرت الحملة بقيادة العقيد وليد عودة، رئيس مباحث التموين، عن ضبط 4 أطنان برتقال مصاب بالعفن وغير صالح للاستهلاك الآدمي بشركة استثمار، و2.7 طن دقيق بمخبز غير مرخص بمركز فاقوس.

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كما تم تحرير محضر ضد "إبراهيم ح."، مدير مطحن الأمل بناحية العباسة؛ لوجود زيادة برصيد القمح قدرها 43 طنا عن الرصيد الدفتري، والتوقف عن الإنتاج دون إخطار مديرية التموين، علاوة على وجود عفن وحشرات بغسالة القمح.

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حُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

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التحرير

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