اتحاد الكرة يتلقى عرضًا لشراء دوري الصالات

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أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، أنه تلقى عرضًا من أحد الوكالات الإعلانية المصرية لشراء دوري الصالات لمدة 5 سنوات.

وأشار «لطيف» في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف» الذي يقدمه وليد صلاح الدين عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن الأهلي والزمالك قد يشاركان في دوري الصالات، وهذا ما سيمنح الدوري قوة كبيرة، إضافة إلى الأندية المقبلة.

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وأتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه يسعى إلى تسويق هذا الدوري بالشكل المناسب، وبثه تلفزيونيًا عبر القنوات الفضائية، كما أنه مسموح للجمهور بحضور تلك المباريات، وهذا ما سيضيف إليها قوة كبيرة.