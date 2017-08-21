تعرضت للتحرش من «فتاة» وأيدت العلاقة قبل الزواج.. 10 مواقف أحرجت مايا دياب

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بتصريحاتها الجريئة وملابسها الأجرأ، دائما ما تثير الفنانة اللبنانية "مايا دياب" الجدل، ورغم أن لها عددًا كبيرًا من المعجبين في الوطن العربي والعالم كله؛ فإنها أيضًا كغيرها من النجوم والمشاهير لها منتقدون بسبب أفعالها أو مواقفها أو حتى ملابسها.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المواقف التي أثارت الجدل لـ"مايا دياب"..

1- التحرش على المسرح

موقف محرج تعرضت له الفنانة اللبنانية "مايا دياب"، في حفلها الأخير قبل أيام قليلة بلبنان، حيث كانت ترتدي فستانا أخضر اللون مفتوحا من الجانب، وفوجئت بفتاة تلمس ساقها بطريقة غريبة، مما أثار استياء الفنانة الشهيرة التي ابتعدت عنها على الفور بعد ظهور آثار الصدمة عليها.

2- دعم المثليين

أعلنت الفنانة مايا دياب عن إحيائها حفلًا يوم 9 سبتمبر الماضي بملهى ليلي للمثليين جنسيًّا (شواذ الجنس) في لبنان، وهو ما أثار انتقاد الكثيرين لها، ومع ذلك نشرت صورة لها عبر "إنستجرام" مع رجل يرتدي فستانًا أحمر اللون ويضع ماكياجًا وشعرًا مستعارًا.

وكانت "مايا" قد قالت في تصريحات سابقة لبرنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب: "لا أحبذ زواج المثليين في العالم العربي، ولا أطالب بتطبيقه ولا أي تشريع له، رغم أنه حرية شخصية".

وردّت مايا على الهجوم الذي تعرضت له لدعمها المثليين بصورة، جاء فيها: "قولوا لي إنتوا مين لكي تحكوا على الآخرين.. قولوا لي إنتوا مين لتحكموا على ما خلق الله"، وتابعت: "افتح عقلك قبل أن تفتح فمك.. نحن جميعًا نعيش معًا.. نتعلم كيف يقبل بعضنا بعضا، فعندما تتقبل نفسك كما أنت وتتقبل الآخرين كما هم تستطيع في النهاية أن تعيش في سلام".

3- المخدرات

في أغسطس من العام الماضي نشرت مايا صورة لها بدت فيها وكأنها تتعاطي المخدرات، حيث ظهرت ممسكة بشيء في يدها، وهي نفس طريقة تعاطي مخدر الهيروين عن طريق الشم، ولكنها علقت على الصورة: "لا تفكّروا بي سلبًا، إنّه فقط أحمر الشفاه، فقط لا غير.. قبلاتي لكم"، ومع ذلك اتهمها الكثيرون بتعاطي المخدرات.

4- زواج مدني

رغم أنها مسيحية، فقد تزوجت الفنانة مايا دياب زواجًا مدنيا من رجل الأعمال عباس ناصر، رغم أنه مسلم شيعي، وأنجبت منه طفلتها "كاي"، وفي أبريل الماضي أعلنت انفصالها عنه.

5- معايشة قبل الزواج

في فبراير من العام الماضي، صرّحت الفنانة مايا دياب أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "مصارحة حرّة" مع الإعلامية منى عبد الوهاب بأنها تؤيد المعايشة قبل الزواج، موضحة أن ذلك يقلل من معدلات الطلاق، وقالت مايا: "المساكنة سوبر روعة لأنها بتدي فرصة لحياة أطول في مجتمع مليان بالطلاق".



وفي تصريحات سابقة ببرنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب، قالت مايا إنها عاشت مع زوجها السابق "ناصر" سنتين قبل الزواج في شقة مفروشة، ولكنها لا ترى ذلك "زنى"، وترفض ممارسة الجنس قبل الزواج.

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6- سأخون زوجي

أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "الخزانة" مع أمير كرارة على قناة دبي في نوفمبر عام 2013، صرّحت مايا دياب: "سأخون زوجي إذا تأكدت من خيانته لي"، موضحة أن زوجها لا يملك مفتاح قلبها لأنها تخاف على قلبها وتفضل أن تحتفظ بمفاتيحه معها فقط حتى لا تتألم.

7- تدريس الجنس

في نوفمبر عام 2015، صرّحت مايا دياب بأنها تؤيد فكرة تدريس المناهج الجنسية في الوطن العربي، موضحة أن ذلك يقلل الكبت والتحرش الجنسي.

8- عملية تجميل

رغم الشائعات الكثيرة التي طالتها؛ فإن الفنانة مايا دياب أكدت مرات كثيرة سابقًا أنها أجرت عملية تجميل واحدة فقط في الأنف، وصرّحت: "اللي بيقول إن شكلي متغير.. اعمل اللي أنا عملته وكون مثلي والله يوفقك وهذا الحديث موجه للبنات، على الرغم من أن هناك شابًّا عمل مثلي".

9- وائل كفوري

شائعات كثيرة طالت الفنانة مايا دياب بوجود علاقة حب بينها وبين المطرب اللبناني وائل كفوري، وأثناء حلولها ضيفة ببرنامج "100" سؤال مع الإعلامية راغدة شلهوب، قالت "مايا": "ما حدا خصو فيني حتى يحاسبني، والموضوع أقل من إني أرد عليه.. لأننا فنانين يتم تسليط الضوء علينا ولا حق لأحد بالتدخل في شؤوننا الخاصة"، وكانت مايا في سبتمبر من العام الماضي، لاحقت مجلة لبنانية قضائيا بسبب تداولها تلك الشائعة على أنها حقيقة.

10- تقليد المشاهير

اعتادت الفنانة مايا دياب تقليد عدد من المشاهير العرب والأجانب في الإطلالة، حيث ظهرت في أكثر من إطلالة بشكل يشبه نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية "كيم كاردشيان"، وارتدت أيضًا نفس فستانها، وفي مرة أخرى ظهرت بفستان ارتدته الفنانة الأمريكية الشهيرة "جينيفر لوبيز" وارتدته أيضًا الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"، وارتدت في مرة أخرى نفس فستان المغنية الأمريكية "بيونسيه".