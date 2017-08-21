السيسي يُكرم زوجة المستشار هشام بركات في احتفالية "المركزي للمحاسبات"
السيسي يُكرم زوجة المستشار هشام بركات في احتفالية "المركزي للمحاسبات"
10:55 ص الإثنين 21 أغسطس 2017
السيسي يُكرم زوجة المستشار هشام بركات
كتبت - هاجر حسني:
كرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة نجلاء وهبة، حرم المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق، خلال احتفالية مرور 75 عامًا على إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشغلت "نجلاء وهبة" منصب وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا.
واغتيل بركات في هجوم على موكبه، أثناء خروجه من منزله في يونيو 2015، عن عمر يناهز 65 عامًا.
وخلال الحفل الذي أقيم، اليوم الإثنين، كرم الرئيس عددًا من العاملين السابقين في الجهاز، منهم فاطمة خليل مدكور، ورجاء قسطنطين موسى.
ويحتفل الجهاز اليوم، باليوبيل الماسي لإنشائه، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس النواب، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وسفراء الدول العربية والأجنبية.
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