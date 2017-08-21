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رئيس "المركزي للمحاسبات": الجهاز أداة لتنفيذ سياسات الدولة في معركة التنمية

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مصراوي Masrawy

رئيس "المركزي للمحاسبات": الجهاز أداة لتنفيذ سياسات الدولة في معركة التنمية

10:42 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

كتبت - هاجر حسني:
قال المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن إنشاء الجهاز كان إشارة مبكرة في تاريخ الحديث لرسوخ الوعي المؤسسي، وأحد أهم الأجهزة الرقابية في العالم وكشف العديد من وقائع الفساد.

وأضاف بدوي خلال كلمته في احتفالية مرور 75 عامًا على إنشاء الجهاز اليوم الإثنين، أن الجهاز المركزي أداة لتنفيذ سياسات الدولة في مواجهة الفساد والمعاونة في معركة التنمية.

وتابع: "لم يقف دور الجهاز في المراجعة والفحص ولكن ساهم في دراسة أسباب الفساد وتلافي سلبياته، كما أنه يتابع المشروعات القومية في جميع المحافظات".

ويحتفل الجهاز اليوم، باليوبيل الماسي لإنشائه، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس النواب، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وسفراء الدول العربية والأجنبية.

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مصراوي Masrawy

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