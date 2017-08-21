انقلاب حافلة تقل سائحين على طريق أنطاليا التركية
انقلاب حافلة تقل سائحين على طريق أنطاليا التركية
10:50 ص الإثنين 21 أغسطس 2017
القاهرة- (مصراوي):
انقلبت شاحنة سياحية تقل 26 شخصا على الطريق بين أنطاليا وكمر في تركيا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
وكانت الحافلة تقل سائحين محليين وأجانب انقلبت عند الخروج من نفق، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية.
وقال سائق الحافلة للوكالة إنه الأمطار كانت سبب انقلاب الحافلة على جانبها.
وأصيب 6 أشخاص جراء الحادث بينهم طفلان، وقد تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج.
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