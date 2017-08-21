انقلاب حافلة تقل سائحين على طريق أنطاليا التركية

القاهرة- (مصراوي):

انقلبت شاحنة سياحية تقل 26 شخصا على الطريق بين أنطاليا وكمر في تركيا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وكانت الحافلة تقل سائحين محليين وأجانب انقلبت عند الخروج من نفق، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية.

وقال سائق الحافلة للوكالة إنه الأمطار كانت سبب انقلاب الحافلة على جانبها.

وأصيب 6 أشخاص جراء الحادث بينهم طفلان، وقد تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج.