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انقلاب حافلة تقل سائحين على طريق أنطاليا التركية

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مصراوي Masrawy

انقلاب حافلة تقل سائحين على طريق أنطاليا التركية

10:50 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

انقلاب حافلة تقل سائحين على طريق أنطاليا التركية

القاهرة- (مصراوي):
انقلبت شاحنة سياحية تقل 26 شخصا على الطريق بين أنطاليا وكمر في تركيا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وكانت الحافلة تقل سائحين محليين وأجانب انقلبت عند الخروج من نفق، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية.
وقال سائق الحافلة للوكالة إنه الأمطار كانت سبب انقلاب الحافلة على جانبها.

وأصيب 6 أشخاص جراء الحادث بينهم طفلان، وقد تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج.

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مصراوي Masrawy

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