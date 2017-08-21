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المرصد السوري : 70 قتيلا من داعش في قصف روسي استهدفهم بريف دير الزور الغربي .

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مصراوي Masrawy

المرصد السوري : 70 قتيلا من داعش في قصف روسي استهدفهم بريف دير الزور الغربي .

10:47 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

المرصد السوري : 70 قتيلا من داعش في قصف روسي استهدفهم بريف دير الزور الغربي .

القاهرة/ دمشق - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بمقتل ما لا يقل عن 70 عنصرًا من تنظيم داعش جراء قصف طائرات روسية لرتلهم في ريف دير الزور الغربي .

وقال المرصد في بيان صحفي اليوم، إن طائرات حربية روسية قصفت يوم الجمعة الماضي رتلاً يضم آليات لتنظيم داعش، والتي بلغ عددها نحو 20 آلية، تحمل على متنها عناصر من تنظيم داعش خلال تنقلها على جبهات بين بادية دير الزور الغربية وريف دير الزور وريف الرقة الشرقي.

وحسب المرصد ، تسببت الضربات المكثفة بمقتل هذا العدد الكبير وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، وتدمير معظم الآليات.

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