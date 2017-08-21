تعرض مدمرة أمريكية لأضرار "بالغة" بعد اصطدامها بناقلة نفط

طوكيو - (د ب أ):

تعرضت المدمرة "يو. إس. إس. جون إس. ماكين" لاضرار "بالغة" في بدنها، بعد اصطدامها بناقلة نفط، بحسب ما ذكرته البحرية الأمريكية.

وذكر بيان صحفي صادر عن البحرية الامريكية أن المدمرة وصلت إلى القاعدة البحرية، "تشانجي"، في سنغافورة، في الوقت الذي يتم فيه إجراء تحقيق بشأن الحادث الذي أسفر عن إصابة خمسة بحارة وفقدان 10 آخرين.

وأضاف البيان أن "الاضرار الكبيرة التي لحقت ببدن المدمرة، أدت إلى تدفق المياه إلى الحجرات القريبة، التي تشمل مكان استراحة الطاقم والآلات وغرف الاتصالات. وحالت الجهود التي قام بها الطاقم للسيطرة على الأضرار، دون تدفق المزيد من المياه".