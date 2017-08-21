استعدادًا لعيد الأضحى.. محافظ الأقصر يوجه بتكثيف الحملات التموينية

الأقصر - محمد محروس :

شدد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، على مسئولي التموين، ضرورة تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أي زيادات أو تلاعب في الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية، وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، والمرور على المخابز بجميع أنواعها بصفة دورية ومستمرة للتأكد من المواصفات الخاصة برغيف الخبز، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

كما شدد بدر على تكثيف الحملات التفتيشية من مديرية الطب البيطري والتموين والصحة، للتأكد من سلامة السلع المعروضة وضمان توفيرها بجميع أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى الجمعيات الاستهلاكية لمنع أي اختناقات، مؤكدًا على ضرورة الذبح داخل المجازر.

وجاءت تعليمات مشددة لمسئول ادارة الحماية المدنية باتخاذ كافة الاستعدادات والاحتياطات اللازمة، وتجهيز سيارات الإطفاء وسيارات الحماية المدنية ولانشات الإنقاذ النهري، للتعامل السريع في حالة وقوع أي حالة طوارئ على مدار أيام العيد.

ووجه محافظ الأقصر، تعليمات لمسئولي إدارة المرور بتنظيم حركة السير وإلزام سيارات الأجرة بتسعيرة المواصلات، لضمان توافر المواصلات وتسهيل انتقالات المواطنين خلال العيد.