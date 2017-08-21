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عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعتين ونصف في سوهاج

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مصراوي Masrawy

عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعتين ونصف في سوهاج

10:46 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعتين ونصف في سوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، بعد توقفها ساعتين ونصف، بسبب عطل ميكانيكي بجرار قطار مميز بمحطة سكة حديد شندويل دائرة مركز المراغة شمالي المحافظة.

تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، بتعطل القطار رقم 167 مميز " سوهاج – المنيا" بمحطة سكة حديد شندويل "محطة فرعية" بدائرة المركز.

وتبين حدوث عطل ميكانيكي بجرار القطار المشار إليه داخل المحطة، واستطاع مسئولو هيئة السكة الحديد إصلاح العطل، واستأنف القطار سيره متجاوزًا لمدة ساعتين ونصف دقيقة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3435 إداري المركز لسنة 2017.

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