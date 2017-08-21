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بيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة في المنيا

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مصراوي Masrawy

بيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة في المنيا

10:44 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

بيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة في المنيا

أرشيفية

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا، بيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية، مقدمة من القوات المسلحة للمواطنين، بسعر 25 جنيه للكرتونة، من أجل تخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل البسطاء وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية.

وقال جمال عبد الخالق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حصلت على 800 كرتونة، ومثلهم للمجالس القروية بصفانية وعطف حيدر وبني عامر والشيخ مسعود.

وأضاف أن الوحدة المحلية طرحت وبيع لحوم برازيلي مجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو وفراخ مجمدة بسعر 37.20 جنيه للكيلو، مشيرًا إلى إتمام التوزيع تحت إشراف إدارة تموين العدوة والرقابة والمتابعة بمجلس المدينة.

على جانب آخر، ضبطت الوحدة المحلية 50 طن كيماوي نترات النشادر 33.5 % بمعرفة إدارة تموين العدوة، وبالاشتراك مع مباحث تموين شمال، وحُرر المحضر رقم "8942" حيال المخالف، وجرت إحالته للنيابة وجارٍ التحقيق في الواقعة.

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