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محافظ قنا يودع حجاج بيت الله الحرام

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مصراوي Masrawy

محافظ قنا يودع حجاج بيت الله الحرام

10:31 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

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قنا – عبد الرحمن القرشي:

ودع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، حجاج بيت الله الحرام من ميدان مستشفى الهلال الأحمر بمدينة قنا، وسط أجواء من الأفراح والأناشيد ما بين الشوق إلى أداء مناسك الحج وبين أمنيات العودة بحج مبرور مقبول.

رافق المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن عدد الحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام 382 حاجًا من حجاج، الجمعيات الأهلية بالمحافظة، موضحًا أن الحجاج سيغادرون في تمام الساعة التاسعة والنصف والساعة الحادية عشر صباح الاثنين من مطار الأقصر الدولي.

وأكد الهجان، أن المحافظة حريصة على توفير سبل الراحة والأمان للحجاج وتتمنى لهم السلامة في الذهاب إلى الأراضي المقدسة وأثناء تأدية مناسك الحج والعودة إلى أرض الوطن، موكدًا حرصه الدائم للاطمئنان على البعثة باستمرار.

من جانبهم، أعرب الحجاج عن فرحتهم وسعادتهم بالذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وقدموا الشكر لمحافظ قنا لحرصه على توديعهم ومصافحتهم، مؤكدين أن دعاءهم الأول بأن يمنّ الله على بنعمة الأمن والأمان وأن يحفظ شعبها من كل سوء.

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