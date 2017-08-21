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رئيس "المركزي للمحاسبات" يُهدي السيسي درع الاحتفال باليوبيل الماسي

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مصراوي Masrawy

رئيس "المركزي للمحاسبات" يُهدي درع الاحتفال باليوبيل الماسي

10:32 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

الجهاز المركزي للمحاسبات

كتبت - هاجر حسني:أهدى المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ درع الاحتفال بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء الجهاز.ويحتفل الجهاز اليوم الإثنين، باليوبيل الماسي لإنشائه، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس النواب، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وسفراء الدول العربية والأجنبية.وبدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن الجهاز المركزي للمحاسبات تحت عنوان "حراس المال العام".ووقع الرئيس السيسي في سجل التشريفات الخاص بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي للجهاز، قبل أن يدخل قاعة الاحتفال.

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مصراوي Masrawy

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