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"مؤيد فى حب مصر" بالإسماعيلية تجمع 45 ألف استمارة لتأييد "السيسى"

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"مؤيد فى حب مصر" بالإسماعيلية تجمع 45 ألف استمارة لتأييد "السيسى" "مؤيد فى حب مصر" بالإسماعيلية تجمع 45 ألف استمارة لتأييد "السيسى"

تواصل اليوم الخميس حملة "مؤيد فى حب " تواجدها بميدان الممر لجمع توقيعات لتأييد جميع قرارات الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أسبوع من بدايتها.

ومن جانبه، أكد سليمان الحوت منسق الحملة أنه تم تجميع 750 ألف توقيع من جميع أنحاء مصر مؤكدا على تأييدهم الكامل لقرارات الفريق السيسى التى يصدرها وما يقرب من 45 ألف استمارة من الإسماعيلية فقط على مدار أسبوع كامل فى العديد من قطاعات المحافظة.

وأضاف صقر محمد مسئول الصفحة الرسمية لحملة مؤيد فى حب مصر بالإسماعيلية أنه فى بداية تجميعنا التوقيعات حاذت الاستمارة على قبول عدد كبير جدا من الشعب الإسمعلاوى مؤيدين للفريق السيسى وداعمين له فى حربة ضد الإرهاب.

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مصر 365

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