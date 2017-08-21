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شرطة كتالونيا: تحديد هوية سائق سيارة هجوم برشلونة بصورة قاطعة

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مصراوي Masrawy

شرطة كتالونيا: تحديد هوية سائق سيارة هجوم برشلونة بصورة قاطعة

10:21 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

شرطة كتالونيا: تحديد هوية سائق سيارة هجوم برشلونة بصورة قاطعة

مدريد- (د ب أ):
ذكرت شرطة كتالونيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، أنه قد تم بصورة قاطعة تحديد هوية سائق السيارة المتعلقة بالهجوم الذي وقع الاسبوع الماضي في برشلونة، وذلك دون أن تكشف عن اسمه.

وكان وزير داخلية كتالونيا، خواكيم فورن، أكد في وقت سابق لراديو كتالونيا، أن السائق هو يونس أبو يعقوب البالغ من العمر 22 عاما.

ويشار إلى ان أبو يعقوب هو آخر هارب من خلية إرهابية تضم 12 فردا، يفترض أنها قامت بتنفيذ هجوم برشلونة وهجوم إرهابي آخر في كامبريلس، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وفى ضوء احتمال أن يكون أبو يعقوب قد هرب إلى الخارج، قال فورن إن المشتبه به "مطلوب في جميع الدول الاوروبية".

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