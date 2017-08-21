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مساعد وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت

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مصراوي Masrawy

مساعد وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت

10:20 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

مساعد وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت

لقاء الرئيس اللبناني ووزير الخارجية الإيراني

بيروت- (د ب أ ):

وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري انصاري صباح اليوم الإثنين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يومين.

ويبدأ المسؤول الإيراني زيارته، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، بلقاء مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ثم يجري محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولقاء مع وزير الخارجية جبران باسيل.

وحسب الوكالة، يختتم المسؤول الايراني برنامجه لليوم الأول بلقاء مع النائب وليد جنبلاط مساء.

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