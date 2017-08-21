زعيم حزب الخضر الألماني لا يتوقع تسليم إسبانيا لكاتب ألماني من أصل تركي لتركيا

برلين- (د ب أ):

لا يتوقع زعيم حزب الخضر الألماني، جيم أوزدمير، أن تسلم السلطات الإسبانية الكاتب الألماني المنحدر من تركيا دوجان أخانلي لتركيا.

وقال السياسي المنحدر من أصل تركي اليوم، الاثنين في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "الحكومة الإسبانية تتابع بالتأكيد أن ما يحدث في تركيا يدور حول دولة استبدادية تحولت إلى سجن مفتوح".

تجدر الإشارة إلى أن أخانلي لا يحمل سوى الجنسية الألمانية، وتم القبض عليه أول أمس السبت خلال قضائه عطلة في إسبانيا بناء على طلب اعتقال من تركيا. وتم إخلاء سبيل أخانلي بشروط عقب يوم من اعتقاله.

ولن يسمح لأخانلي بمغادرة إسبانيا إلا عقب انتهاء مدة إجراءات تسليمه.

وتسببت هذه الواقعة في زيادة حدة التوترات مجددا بين الحكومة الألمانية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي الوقت نفسه، انتقد أوزدمير الطابع "الناعم" الذي تنتهجه الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة في ردود فعلها تجاه استفزازات تركيا، وقال: "هذه السياسة المتمثلة في اللطف مع السيد أردوغان عندما يكون هو لطيفا معنا أثبتت فشلها الذريع. ولقد تم استيعاب ذلك بعد فترة طويلة".

وذكر أوزدمير أن الحكومة الألمانية تبنت مقترح حزب الخضر بالتهديد بسحب ضمانات القروض الحكومية الممنوحة للشركات الألمانية المتعاملة مع تركيا، وذلك كرد فعل على قائمة الإرهاب السخيفة التي اصدرتها تركيا في حق شركات ألمانية، وقال: "في غضون 24 ساعة تراجعت تركيا عن ذلك. حان الوقت الآن أيضا لإيضاح أن الذراع الطويلة لأردوغان ليس لها مكان في ألمانيا وأوروبا".

وأعرب أوزدمير عن اعتقاده بأن هناك حسابات سياسية واضحة وراء الاستفزازات المتواصلة لأردوغان، وقال: "إنه يحتاج إلى تصعيد دائم في الداخل والخارج لتأمين سلطته، وإلا سيبدأ المواطنون في التساؤل حول الوضع الاقتصادي وسبب انعزال تركيا وتراجع عدد أصدقائها في العالم، وحتى لا يطرح الناس هذه التساؤلات يحتاج المرء إلى أعداء".