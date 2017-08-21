أخبار عاجلة

«الإصلاح يمضي بخطى ثابتة».. تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية -
بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ -
شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها -
أسمنت أسوان تستخدم «السخرة» مقابل منع عمالها من العودة -
«البدري» يضع برنامج الأهلي استعدادا للموسم الجديد -
اتحاد الكرة يوافق على قيد 4 أجانب.. وتفوّيض أبو ريدة لعودة الجماهير -
لعلهم يفقهون - مع الشيخ خالد الجندي - حلقة الإثنين 21-8-2017 ( الأدلة القرآنية ) -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
السفيرة عزيزة - مع ( نهى عبد العزيز- شيرين عفت ) حلقة الاثنين 21- 8 - 2017 -
تشكيل لجنة من مسئولي الأندية لمناقشة لائحة اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زعيم حزب الخضر الألماني لا يتوقع تسليم إسبانيا لكاتب ألماني من أصل تركي لتركيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زعيم حزب الخضر الألماني لا يتوقع تسليم إسبانيا لكاتب ألماني من أصل تركي لتركيا

10:17 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

زعيم حزب الخضر الألماني لا يتوقع تسليم إسبانيا لكاتب ألماني من أصل تركي لتركيا

برلين- (د ب أ):
لا يتوقع زعيم حزب الخضر الألماني، جيم أوزدمير، أن تسلم السلطات الإسبانية الكاتب الألماني المنحدر من تركيا دوجان أخانلي لتركيا.

وقال السياسي المنحدر من أصل تركي اليوم، الاثنين في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: " الإسبانية تتابع بالتأكيد أن ما يحدث في تركيا يدور حول دولة استبدادية تحولت إلى سجن مفتوح".

تجدر الإشارة إلى أن أخانلي لا يحمل سوى الجنسية الألمانية، وتم القبض عليه أول أمس السبت خلال قضائه عطلة في إسبانيا بناء على طلب اعتقال من تركيا. وتم إخلاء سبيل أخانلي بشروط عقب يوم من اعتقاله.

ولن يسمح لأخانلي بمغادرة إسبانيا إلا عقب انتهاء مدة إجراءات تسليمه.
وتسببت هذه الواقعة في زيادة حدة التوترات مجددا بين الحكومة الألمانية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي الوقت نفسه، انتقد أوزدمير الطابع "الناعم" الذي تنتهجه الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة في ردود فعلها تجاه استفزازات تركيا، وقال: "هذه السياسة المتمثلة في اللطف مع السيد أردوغان عندما يكون هو لطيفا معنا أثبتت فشلها الذريع. ولقد تم استيعاب ذلك بعد فترة طويلة".

وذكر أوزدمير أن الحكومة الألمانية تبنت مقترح حزب الخضر بالتهديد بسحب ضمانات القروض الحكومية الممنوحة للشركات الألمانية المتعاملة مع تركيا، وذلك كرد فعل على قائمة الإرهاب السخيفة التي اصدرتها تركيا في حق شركات ألمانية، وقال: "في غضون 24 ساعة تراجعت تركيا عن ذلك. حان الوقت الآن أيضا لإيضاح أن الذراع الطويلة لأردوغان ليس لها مكان في ألمانيا وأوروبا".

وأعرب أوزدمير عن اعتقاده بأن هناك حسابات سياسية واضحة وراء الاستفزازات المتواصلة لأردوغان، وقال: "إنه يحتاج إلى تصعيد دائم في الداخل والخارج لتأمين سلطته، وإلا سيبدأ المواطنون في التساؤل حول الوضع الاقتصادي وسبب انعزال تركيا وتراجع عدد أصدقائها في العالم، وحتى لا يطرح الناس هذه التساؤلات يحتاج المرء إلى أعداء".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شرطة كتالونيا: تحديد هوية سائق سيارة هجوم برشلونة بصورة قاطعة

    أخبار

  • محامي الكاتب الألماني من أصل تركي أخانلي: تركيا تجسست على موكلي

    أخبار

  • إسبانيا تعثر على 120 قنبلة غاز في منزل له صلة بالهجومين الإرهابيين

    أخبار

  • إسبانيا تفرج عن الكاتب الألماني من أصل تركي دوغان أخانلي بشروط

    أخبار

إعلان

14c8a0f29a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة: الإصلاح الاقتصادي يمضي بخطوات ثابتة لتحقيق التنمية الشاملة

الحكومة: الإصلاح الاقتصادي يمضي بخطوات ثابتة لتحقيق التنمية الشاملة

رئيس الحكومة يقرر تعيين محمد عمران رئيسًا للرقابة المالية

رئيس الحكومة يقرر تعيين محمد عمران رئيسًا للرقابة المالية

معتز عبد الفتاح لـ«الحكومة»: «بتقرفوا المصريين ليه؟»

معتز عبد الفتاح لـ«الحكومة»: «بتقرفوا المصريين ليه؟»

الحكومة تصدر قرارًا بتوحيد منظومة الشكاوى

الحكومة تصدر قرارًا بتوحيد منظومة الشكاوى