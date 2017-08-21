السيسي يصل مقر الاحتفال باليوبيل الماسي لـ"المركزي للمحاسبات"

القاهرة - مصراوي:

وصل الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، قاعة الاحتفال بمناسبة مرور 75 سنة على إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويحضر الاحتفال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس النواب، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وسفراء الدول العربية والأجنبية.

ووقع الرئيس السيسي في سجل التشريفات الخاص بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي للجهاز، قبل أن يدخل قاعة الاحتفال.

وبدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن الجهاز المركزي للمحاسبات منذ إنشائه تحت عنوان "حراس المال العام".