ضبط 4 أطنان مبيدات زراعية مغشوشة داخل مخزن بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت مخزنا للأسمدة والمبيدات الزراعية.

وأسفرت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة عن ضبط مالك مخزن، وبحوزته 4 أطنان مبيدات وأسمدة زراعية مغشوشة.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.