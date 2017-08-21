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ضبط 4 أطنان مبيدات زراعية مغشوشة داخل مخزن بالجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط 4 أطنان مبيدات زراعية مغشوشة داخل مخزن بالجيزة

10:06 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

ضبط 4 أطنان مبيدات زراعية مغشوشة داخل مخزن بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت مخزنا للأسمدة والمبيدات الزراعية.

وأسفرت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة عن ضبط مالك مخزن، وبحوزته 4 أطنان مبيدات وأسمدة زراعية مغشوشة.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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