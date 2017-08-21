ضبط 4 أطنان مبيدات زراعية مغشوشة داخل مخزن بالجيزة
ضبط 4 أطنان مبيدات زراعية مغشوشة داخل مخزن بالجيزة
10:06 ص الإثنين 21 أغسطس 2017
كتب - محمد شعبان:
شنَّ ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت مخزنا للأسمدة والمبيدات الزراعية.
وأسفرت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة عن ضبط مالك مخزن، وبحوزته 4 أطنان مبيدات وأسمدة زراعية مغشوشة.
تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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