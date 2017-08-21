ضبط 1500 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر بالشرقية
ضبط 1500 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر بالشرقية
10:04 ص الإثنين 21 أغسطس 2017
أرشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
نجح ضباط قسم شرطة المسطحات المائية، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، في ضبط كمية من المبيدات والمُخصبات الزراعية، مجهولة المصدر، قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة المديرية.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم شرطة المسطحات المائية، يفيد بضبط كل من "محمد.ج.أ.م" 35 عامًا، عامل، مُقيم بالحسينية، و"سامي.م.س.م" 38 عامًا، تاجر، و"أحمد.ع.ع.ص" 31 سنة، عامل، مُقيمان بالصالحية الجديدة، و"محمد.الـ.م.ح" 39 سنة، عامل، مُقيم بفاقوس؛ بحوزتهم 1500 عبوة مبيدات ومُخصبات زراعية مجهولة المصدر.
تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
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