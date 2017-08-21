مورينيو: هذا اللاعب مهم ولا يمكن التخلي عنه

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حسم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مستقبل الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم الشياطين الحمر.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ستار» البريطانية: «مارسيال لاعب مهم للفريق، كما أنه متفاهم مع البلجيكي روميلو لوكاكو، ومواطنه الفرنسي بول بوجبا، ويظهر ذلك بوضوح على أرض الملعب».

وتابع: «مارسيال سجل هدفين في مباراتين لعبهما كبديل، ولم يشارك سوى في 20 دقيقة فقط، وهذا أمر جيد للغاية، فاللاعب يتطور سريعا ويكتسب الخبرات».

وأوضح: «أعلم جيدًا أن مارسيال يرغب في المشاركة طوال الوقت، والبداية أساسيا في جميع المباريات لسعيه لتمثيل منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة، وهذا طبيعي للغاية، لكني جلست وتحدثت معه عن وجهة نظري».

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وواصل: «مانشستر يونايتد ينافس هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد وكأس الرابطة، ولا يمكنني لعب هذه البطولات بـ 11 لاعبًا فقط، ولذلك احتاج لتشكيلة قوية لأحقق أكبر عدد من البطولات».

واختتم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد: «مارسيال لاعب مهم، ولا يمكن التخلي عنه، وأنا واثق من استمراره في "أولد ترافورد" وعدم رحيله في الصيف الجاري».

يذكر أن مارسيال صاحب الـ(21 عامًا) انضم لصفوف مانشستر يونايتد، قبل عامين قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل 59 مليون إسترليني.