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راموس مهاجمًا التحكيم: كلما حصلنا على بطولات ازداد منافسونا كراهية

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راموس مهاجمًا التحكيم: كلما حصلنا على بطولات ازداد منافسونا كراهية راموس مهاجمًا التحكيم: كلما حصلنا على بطولات ازداد منافسونا كراهية

التحرير

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وصف سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، التحكيم الإسباني بأنه متشدد، مشيرًا إلى أنه لم يستحق الحصول على البطاقة الحمراء في مباراة ديبورتيفو لاكورونيا، والتي انتهت بفوز الملكي (3-0) لحساب الجولة الأولى من الليجا.

وقال «راموس» في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لا أدرى سبب البطاقة الصفراء الثانية، لقد كان التحاما عاديًا، والحصول عليه كان صرامة مبالغة من الحكم، ولكنني أحترم التحكيم، ولن أعترض على القرار».

وتابع قائد ريال مدريد: «بالنسبة للبطاقة الأولى فلم أضرب اللاعب دون كرة كما يقولون، نعم دفعته قليلا بعيدا، ولكني لم أتعمد إيذائه، وهذه الأمور تحدث عادة في كرة القدم».

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وأتم سيرجيو راموس: «التحكيم في أوروبا متساهل أكثر من ذلك، ولذلك أحب نظام اللعب في إنجلترا والبريمييرليج، وطريقة إدارة الأمور هناك.. وهكذا نحن ريال مدريد، كلما حصلنا على بطولات أكثر كلما ازداد منافسونا كراهية لنا».

يذكر أن راموس حصل على البطاقة الحمراء الـ 18 في تاريخه، ليصبح الأكثر طردًا من فريق ريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني.

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التحرير

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