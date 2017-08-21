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رفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى بقنا

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مصراوي Masrawy

رفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى بقنا

09:56 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

رفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد بكل الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، استعدادًا لاستقبال عيد الإضحى المبارك.

وأكد "الهجان" في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل على مدار اليوم متصلة بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمحافظة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ومواجهة أية أزمات والعمل على حلها فور حدوثها خلال أيام العيد.

وقال "الهجان" إن مديرية الصحة أعلنت حالة الطوارئ بالمستشفيات، لاستقبال أي حالات مرضية، وتقديم العلاج اللازم لها، وتوفير الأدوية وكل مستلزمات الطوارئ وأكياس الدم بكميات إضافية مع الدفع بـ 91 سيارة إسعاف في أماكن تجمع المواطنين وساحات الصلاه وعلي الطرق الداخلية والإقليمية بالمحافظة.

وأشار "الهجان" إلى أن مديرية الطب البيطرى جهزّت كل المجازر بمختلف مدن المحافظة، لاستقبال الذبائح وتزويدها بالعدد الكافي من الأطباء الأكفاء، على أن يكون الذبح مجانًا للأهالي، منعًا للذبح خارج المجزر، وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.

ولفت "الهجان" إلى أن مديرية بقنا اتخذت كل التدابير اللازمة، للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالسلاسل التجارية والمنافذ التموينية، والتأكد من أرصدة الدقيق الخاص بالمخابز، والدقيق الحر بالأسواق، خلال أيام العيد.

وأضاف "الهجان" أنهم شكلوا لجانًا مشتركة من مديريات التموين والطب البيطرى والصحة، بالتعاون مع مباحث التموين، لتكثيف الحملات الرقابية للتفتيش على المخابز ومحال بيع اللحوم البلدية والمجمدة ومنافذ بيع اللحوم الثابتة والمتنقلة، للاطمئنان على سلامة المعروض منها، مؤكدًا وقف الإجازات لمفتشي التموين والأطباء والممرضين خلال أيام العيد.

ووجه محافظ قنا إدارة المرور، بتكثيف الحملات المرورية، ومراجعة اللوحات الإرشادية والكمائن، خلال أيام العيد، لتسهيل وضبط الحركة المرورية بمداخل المدن والقرى.

وأشار محافظ قنا إلى أن مديرية أوقاف قنا جهزت 104 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسع، مؤكدًا توفير خطيب أساسي وآخر احتياطي من أصحاب الفكر الأزهري الوسطي المستنير المعتدل لكل ساحة منها.

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