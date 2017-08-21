نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير العشوائيات في بورسعيد
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير العشوائيات في بورسعيد
09:56 ص الإثنين 21 أغسطس 2017
دكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان
بورسعيد - طارق الرفاعي:
يتفقد دكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، اليوم الإثنين، عددًا من المناطق العشوائية الجاري تطويرها بمحافظة بورسعيد.
ومن المنتظر أن يستقبل "درويش" فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، المحافظ اللواء عادل الغضبان، لعقد اجتماع مع الأجهزة المعنية، لمناقشة ملف تطوير العشوائيات بالمحافظة، استعدادًا لإعلانها خالية من العشوائيات خلال عام 2018.
ويتفقد نائب وزير الإسكان، يرافقه محافظ بورسعيد عدة مناطق من بينها: "هاجوج، الإصلاح، والجناين".
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