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وقف ضابط عن العمل أطلق الرصاص على "ميكروباص" بدمياط

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مصراوي Masrawy

وقف ضابط عن العمل أطلق الرصاص على "ميكروباص" بدمياط

09:49 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

مديرية أمن دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أكد مصدر مطلع بمديرية أمن دمياط، أن اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، أصدر قرارًا بوقف ضابط عن العمل عقب اشتباكه مع سائق سيارة أجرة "ميكروباص"، مساء الأحد، في مدينة رأس البر، فضلا عن إحالته للتحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"مصراوي"، أن الضابط يعمل ملازم أول بمركز دمياط، وأنه جرى إحالته إلى التفتيش والتحفظ عليه بعد أن أطلق الرصاص من سلاحه الشخصي، الأمر الذي أثار الذعر بين الأهالي.

ووقعت مشادة كلامية بين السائق والضابط بعد أن طلب الأخير توصيله إلى إحدى المناطق المجاورة للمدينة، وأخرج سلاحه الميري وأطلق رصاصة أتلفت زجاج السيارة، وجرى إخطار مدير الأمن بالواقعة.

وقبل عام، أمر اللواء فيصل دويدار مدير الأمن الأسبق، بإيقاف ملازم أول عن العمل، وإحالته للتفتيش، بعد رفعه سلاحه الميرى أمام محكمة كفر سعد الجزئية، عقب مشادة نشبت بينه وبين أحد المحامين وعضو نقابة المحامين بكفر سعد، بسبب احتكاك سيارتيهما.

الأمر الذى أثار غضب المحامين فى كفر سعد، وأخطروا مديرية أمن دمياط، وطالب ياسر أبو هندية، نقيب المحامين بدمياط، بسرعة تدخل مدير أمن دمياط، لحسم الأمر قبل تفاقمه.

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