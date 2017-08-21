الرئيس السيسي يشهد الاحتفال باليوبيل الماسي لـ"المركزي للمحاسبات"
الرئيس السيسي يشهد الاحتفال باليوبيل الماسي لـ"المركزي للمحاسبات"
10:04 ص الإثنين 21 أغسطس 2017
القاهرة - مصراوي:
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال بمناسبة مرور 75 سنة على إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الإثنين.
ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي عددًا من العاملين بالجهاز.
ويحضر الاحتفال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس النواب، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وسفراء الدول العربية والأجنبية.
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