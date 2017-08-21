طالب يطعن أمين شرطة بمديرية أمن القليوبية للخلاف على أولوية المرور

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أقدم طالب على طعن أمين شرطة بمديرية أمن القليوبية، محدثًا جرحًا قطعيًا بالفخذ بسبب أولوية المرور بالدراجات النارية بناحية مدينة طوخ، فيما تولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى مركز طوخ بلاغًا من "صبحى. م" 41 سنة، أمين شرطة بإدارة قوات الأمن بالمديرية "قسم الحراسات المشددة بحدوث مشادة كلامية مع "عبدالرحمن م 20 سنة" - طالب، بسبب أولوية المرور بالدراجات النارية، قيادة كلا منهما بناحية مدينة طوخ، حث تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، محدثًا إصابته بجرح قطعي بالفخذ الأيسر وفر هاربًا.

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