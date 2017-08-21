القوات البحرية تنقذ 6 بحارة من الغرق على ساحل بورسعيد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعرضت أحد مراكب الصيد ببورسعيد وتدعى "الحاج مرسي" اليوم الاثنين، للاصطدام بحجارة الحاجز الغربي للأمواج، الذي يبعد عن الميناء بنحو 2 كيلو متر من المجرى الملاحي بقناة السويس.

وكانت القوات البحرية تلقت استغاثات من طاقم المركب، وتمكنت من إنقاذ طاقم البحارة المكون من 6 صيادين دون خسائر في الأرواح.

شاهد أيضا

تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل القوات البحرية وحرس الحدود لمحاولة إنزال المركب صباحًا من فوق الحجارة التى اصطدمت بها بمنتصف الحاجز الغربى للقناة، حيث أشارت المعاينة الأوليه إلى أن سبب الاصطدام هو قطع سير الدفة مما نتج عنه سرعة ودوران أسفر عنه عدم التحكم في المركب.