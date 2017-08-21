المنتخب: عمرو وردة سيعود في مباراة الكونغو

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أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أنه لا يعلم أي تفاصيل عن واقعة فقدان جوازت سفر 3 لاعبين بمنتخب المحليين، لأنه المشرف العام على المنتخب الأول فقط.

وأشار «لهيطة» في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف» الذي يقدمه «وليد صلاح الدين» عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن المنتخب يدخل معسكر مفتوح لمدة ثلاثة أيام، ثم يبدأ المعسكر المغلق يوم الخميس، وسيكون هناك مؤتمرًا صحفيًا للرد على كافة استفسارات اللاعبين.

وأضاف مدير المنتخب الوطنى: «سنتدرب في برج العرب حتى موعد السفر إلى أوغندا مباشرة يوم 29، وسيكون هناك تدريب على ملعب المباراة، قبل خوض اللقاء يوم 31 من شهر أغسطس، على أن تكون المغادرة بعد المباراة مباشرة إلى برج العرب، لخوض مباراة العودة يوم 5 أغسطس في الثامنة مساء.

وشدد لهيطة على أن اتحاد الكرة، استبعد عمرو وردة لأسباب فنية، وذلك بسبب عدم تواجده في أي نادٍ الفترة الماضية، ولم يخض التدريبات بالشكل اللازم، ولكنه سيكون متواجد في مباراة الكونغو يوم 10 أكتوبر، بعد أن يعود للياقته الفنية والبدنية.

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وكان قد اتفق الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع الجهاز الإداري للفراعنة، على العودة من أوغندا في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.