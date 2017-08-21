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ما هو التصرف الأنسب إذا ضربتك زوجتك؟

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مصراوي Masrawy

ما هو التصرف الأنسب إذا ضربتك زوجتك؟

09:36 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

ما هو التصرف الأنسب إذا ضربتك زوجتك؟

ماذا تفعل إذا ضربتك زوجتك؟

كتب - هشام عواض:

تتطور الخلافات الأسرية في بعض الأحيان إلى أن تقوم الزوجة بضرب الرجل والعكس، مما يضع الشخص في حالة غضب شديد ولا يعلم كيف يتصرف.

وأوضح الدكتور خالد لاشين، مستشار العلاقات الأسرية لـ"مصراوي"، التصرف الأنسب لهذا الأمر.

قال "لاشين"، إن في حالة حدوث هذا الفعل يجب أن يبتعد الشخص حتى يهدأ ويكون رد فعله الأنسب والتفكير في لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد. وقيام الزوجة بضرب زوجها أو العكس، لا يكون وليد اللحظة بل أن له سوابق بعيدة في الشخصية، وتكون حصيلة مشاكل بينهما. ويؤدي قيامها بهذا الفعل إلى اهتزاز صورته في البيت وتنتقص من منزلته ومكانته التي يجب أن يكون فيها، ولا يوجد مبرر لضرب الزوج.

وأضاف "لاشين"، أما بالنسبة للزوج فيجب على الزوج تجنب مواصلة النقاشات الحادة مع زوجته وأن يبتعد عن المكان فورًا، حتى لا يتطور النقاش لمشاجرة ويقوم بضربها، والزوج الذي يقوم بهذا غالبًا ما كان يعاني في طفولته من نفس الشئ بين والده ووالدته.

وليتجنب الزوجان الوصول لمرحلة العنف بينهما، يجب أن تسود لغة الحوار الهادئ بينهما وأن لا يكون الحوار في أي مشكلة تصادمي، وإذا تصاعدت حدة الحوار بينهما أن يبتعدا قليلًا حتى تهدئ الأمور.

 

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مصراوي Masrawy

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