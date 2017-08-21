وزير الخارجية الألماني لا يرى دور وساطة لبلاده في الخلاف النووي مع كوريا الشمالية

برلين - (د ب أ):

لا يرى وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل دور وساطة لبلاده في الخلاف النووي مع كوريا الشمالية.

وقال جابريل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أوصي بالتحفظ فيما يتعلق بدور ألماني... هذا نزاع يجري على الجانب الآخر من الكرة الأرضية. قد يجدون هناك أنه أمر غريب إذا عرضنا وساطتنا".

وذكر جابريل أن الاتحاد الأوروبي من الممكن في المقابل أن يعرض خبراته التي جمعها خلال المفاوضات النووية مع إيران، والتي انتهت بإبرام اتفاقية عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا من الدول القليلة التي لديها سفارة في بيونج يانج، وبالتالي لديها قنوات حوار مع قيادة كوريا الشمالية.

وشاركت دول أخرى في المفاوضات التي توقفت عام 2009 حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وهي بجانب الكوريتين الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان.

وزدات حدة التوترات والتهديدات الحربية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة عقب الاختبارات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وتدعي بيونج يانج امتلاكها لأسلحة نووية، إلا أن حالة تطور البرنامج النووي لديها غير واضحة.

وتبدأ اليوم الاثنين مناورة عسكرية أمريكية مع كوريا الجنوبية، قد تؤدي إلى زيادة حدة التوتر في النزاع.