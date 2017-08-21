بالصور- تموين الشرقية تضبط 4 أطنان برتقال غير صالح للاستخدام بإحدى الشركات
بالصور- تموين الشرقية تضبط 4 أطنان برتقال غير صالح للاستخدام بإحدى الشركات
09:14 ص الإثنين 21 أغسطس 2017
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الشرقية – فاطمة الديب:
شن ضباط مباحث التموين بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الاثنين، حملات مكثفة على عدد من مراكز المحافظة؛ وذلك لضبط المخالفات التموينية، والتحقق من عدم التلاعب في أسعار لسلع والمنتجات.
وأسفرت جهود الحملات التي قادها العقيد وليد عودة، رئيس مباحث التموين، والمقدم تامر زكي، وكيل مباحث التموين، من التحفظ على 4 أطنان برتقال غير صالح للاستخدام الآدامي من داخل إحدى الشركات.
كما ضبطت نحو ثلاثة أطنان دقيق فاخر، بواقع (55) شيكارة، بمخبز شامي بناحية أبوشلبي مركز فاقوس؛ وذلك لإدارة المخبز بدون ترخيص.
كما تم تحرير محضر ضد، "إبراهيم .ح. ال"، المدير المسؤول بمطحن الأمل بناحية العباسة، التابعة لمركز أبوحماد؛ لوجود زيادة برصيد القمح قدرها 43.110 طن قمح عن الرصيد الدفتري، والتوقف عن الإنتاج دون إخطار مديرية التموين، ولوجود عفن وحشرات بغسالة القمح.
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