الرئيس الفيتنامي يطالب بحملة قمع جديدة على وسائل الإعلام

هانوي - (د ب أ):

طالب الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج القيام بحملة قمع جديدة على قطاع الإعلام المقيد بالفعل في البلاد، مع التركيز على التهديدات الصادرة من "القوى المعادية" على شبكة الإنترنت.

وقال داي كوانج " المعارضون السياسيون استخدموا شبكة الإنترنت، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، بأساليب معقدة وألاعيب لإيجاد شقاق داخلي والإضرار بمصالح البلاد وتقويض الأمن القومي".

ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية عن الرئيس القول خلال خطاب ألقاه أمس الأحد للاحتفال بيوم الشرطة الفيتنامية الـ72 أنه على الدولة " تعزيز إدارة أنشطة الصحافة والنشر".

وقال كوانج إن"الأنشطة الهدامة" من قبل "القوى المعادية" تتزايد، وذلك بحسب ما قالته الصحيفة الإلكترونية للحكومة، مضيفا أن المواقع الإلكترونية والمدونات "تشوه" سمعة الحزب وقادة الدولة.

ويشار إلى أنه وفقا لدولة فيتنام ذات الحزب الواحد، فان معارضة الحزب الحاكم أمر محظور، وكانت الحكومة قد دشنت بالفعل حملة قمع جديدة تستهدف المعارضين السياسيين خلال الأشهر الماضية.

ويذكر أنه تم إلقاء القبض على عشرة نشطاء على الأقل، تم اتهامهم أو إدانتهم بجرائم معادية للدولة منذ يونيو الماضي، بينهم عدة مدونين.

وتأتي تصريحات الرئيس في الوقت الذي تم فيه إرجاء محاكمة المحامي الحقوقي البارز نجوين فان اواي، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم، وذلك لأسباب مجهولة.