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صيني يستعيد الرؤية بعد عملية زرع قرنية خنزير

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مصراوي Masrawy

صيني يستعيد الرؤية بعد عملية زرع قرنية خنزير

09:00 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

صيني يستعيد الرؤية بعد عملية زرع قرنية خنزير

صيني يستعيد الرؤية بعد عملية زرع قرنية خنزير

 (أ ش أ)

تمكن شاب من جنوب الصين من الرؤية بعينه اليمنى بشكل طبيعي مجددًا بعد خضوعه لعملية ناجحة لزرع قرنية أخذت من خنزير.

وقالت صحيفة (بكين يوث ديلي) اليوم الأحد "إنه تم إجراء الجراحة للشاب البالغ من العمر (27 عاما) فى مستشفى تابع لجامعة الجنوب الوسطى فى تشانجشا بمقاطعة هونان، موضحة أن الشاب كان يعاني من حالة مرضية سببت له التهاب مزمن في عين واحدة وكان لديه صعوبة حتى في رؤية يديه".

ونقلت الصحيفة عن مدير قسم زراعة القرنية في المستشفى الدكتور تانج رينهونج قوله "إن قرنية الخنزير خضعت للعلاج للتأكد من أنها كانت مثالية تمامًا لعين الشاب، مشيرًا إلى أن الشاب سيبقي في المستشفى تحت الملاحظة لبعض الوقت".

وأضاف "أن الجراحة ليست معقدة، وهى تقريبًا نفس عملية زراعة القرنية البشرية، موضحًا أن القرنية (الطبقة الشفافة في الجزء الأمامي من العين) لا تحتوي على أي أوعية دموية، مما يقلل من خطر أن يتم رفضها من جسم الشخص الذي تم زرعها فيه".

ونوهت الصحيفة بأنه تم إجراء نحو 10 عمليات مماثلة لزرع القرنية في المستشفيات الصينية في بكين ووهان وهونان، مبينة أن نسبة نجاح هذه العمليات كانت أكثر من 90%.

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