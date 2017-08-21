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طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا فى النهار، لطيف ليلاً.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 26  36

الإسكندرية 23 32

مطروح 23 31

بورسعيد 26 30

دمياط 26 30

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 25 36

السويس 26 37

العريش 23 32

نخل 23 34

طابا 24 35

الطور 27 40

مرسى علم 28 37

الغردقة 29 38

شرم الشيخ 30 38

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المنيا 26 38

الفيوم 26 38

رأس سدر 28 37

أبوسمبل 28 41

وسط الدلتا 26 36

أسيوط 26 38

سوهاج 27 39

الأقصر 29 41

أسوان 29 42

شلاتين 29 38

حلايب 30 36

الوادى الجديد 26 40

قنا 27 40

نويبع 27 36

السلوم 22 29

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