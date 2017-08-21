القبض على تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، فجر اليوم الاثنين، القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، 4 منهم من محافظة الدقهلية، تخصص في سرقة السيارات بالإكراه.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تعدد البلاغات عن قيام بعض الأشخاص، بسرقة السيارات من عدد من المواطنين بالطرق الفرعية تحت تهديد السلاح الناري.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، للقبض على المتهمين، تبين أن وراء ارتكاب الوقائع 6 أشخاص، مسجلين وسبق اتهامهم في قضايا سرقة بالإكراه، وسطو مسلح ومقاومة سلطات، وعملات مزيفة، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه أحدهم، متخصص في سرقة السيارات كرها عن قائديها، تحت تهديد السلاح الناري.

وبتكثيف التحريات السرية والأكمنة، تمكنت مأموريات مشتركة بين مديرية أمن الشرقية، ومديرية أمن القاهرة، وفرع البحث الجنائي، بالعاشر من رمضان، وضباط مركز شرطة الزقازيق، من ضبط المتهمين، ومعهم 3 سيارات مبلغ بسرقاتهم، (السيارة رقم"9865" ماركة هيونداي توسان بيضاء اللون) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، والمبلغ بسرقتها في واقعه المحضر رقم 33493 لسنه 2017 جنح مركز الزقازيق، والسيارة رقم "38677" ملاكى شرقية ماركه لانسر رصاصي اللون موديل 2017، المبلغ بسرقتها في واقعه المحضر رقم 16035 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2017، والسيارة رقم " 638" ماركة رينو داستر موديل 2017 بيضاء اللون.

وضبطت الأجهزة الأمنية، بحوزة أفراد التشكيل، 4 قطع سلاح ناري عبارة عن عدد 2 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش، و30 طلقة ومبلغ مالي.

وأقر المتهمون من خلال مناقشاتهم بارتكاب 10 وقائع سرقة سيارات من المواطنين بمحافظة الشرقية، تحت تهديد السلاح الناري.