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نقل 4 بحارة أمريكيين مصابين جوا إلى سنغافورة

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مصراوي Masrawy

نقل 4 بحارة أمريكيين مصابين جوا إلى سنغافورة

07:09 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

نقل 4 بحارة أمريكيين مصابين جوا إلى سنغافورة

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سنغافورة - (د ب أ):

ذكرت البحرية الأمريكية اليوم الاثنين أن أربعة من خمسة بحارة أصيبوا نتيجة اصطدام مدمرتهم بناقلة نفط، نقلوا جوا إلى سنغافورة بمروحية.

وقالت البحرية إن جراح المصابين الأربعة غير مهددة للحياة، بينما لم يكن المصاب الخامس في حاجة إلى مزيد من العناية الطبية.

وأوضحت البحرية الامريكية أن المدمرة (يو إس إس جون إس ماكين) في طريقها إلى قاعدة تشانجي البحرية في سنغافورة، مشيرة إلى عدم وجود أية " آثار لوقود أو زيت على سطح المياه بالقرب من السفينة".

وأضافت أن جهود السيطرة على الأضرار لا تزال مستمرة.

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