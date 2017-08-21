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بدء المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية في أجواء من التوتر

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مصراوي Masrawy

بدء المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية في أجواء من التوتر

06:49 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

بدء المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية في أجواء من التوتر

تظاهرة معارضة للمناورات الاميركية الكورية الجنوبية

سول - (أ ف ب):

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاثنين تدريباتهما العسكرية المشتركة التي حذرت بيونج يانج مسبقا من أنها ستؤدي إلى تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي بدء المناورات التي يشارك فيها عشرات الآلاف جندي وتحمل اسم "اولتشي حارس الحرية" (اولتشي فريدوم غارديان). وتعتمد هذه المناورات الى حد كبير على عمليات وهمية باجهزة الكمبيوتر ويفترض أن تستمر اسبوعين.

وتؤكد واشنطن وسيول أن هذه المناورات دفاعية لكن بيونج يانج ترى فيها تجربة استفزازية لغزو اراضيها. وهي تلوح كل سنة بعمليات انتقامية عسكرية.

وتجري مناورات 2017 في أجواء من التوتر الشديد والحرب الكلامية الحادة بين واشنطن وبيونج يانج.

وتحمل هذه المناورات التي تجري سنويا منذ 1976 اسم جنرال دافع عن مملكة كورية سابقة في مواجهة الغزاة الصينيين.

ويشارك في المناورات عدد يصل إلى خمسين ألفا من الجنود الكوريين الجنوبيين و17 الفا و500 عسكري أمريكي مقابل 25 ألف جندي أمريكي العام الماضي.

وذكرت الصحف الكورية الجنوبية أن واشنطن تنوي أيضا التخلي عن خطتها نشر حاملتي طائرات بالقرب من شبه الجزيرة في إطار هذه التدريبات.

لكن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس نفى الأحد أن تكون واشنطن سعت إلى تهدئة مخاوف بيونج يانج بخفض عدد الجنود المشاركين في التدريبات. وقال على متن الطائرة التي أقلته إلى عمان إن عددهم تم تخفيضه "عمدا بهدف تحقيق أهداف التدريب".

ووصل الأدميرال هاري هاريس قائد قيادة المحيط الهادىء في سلاح البحرية الأمريكي الأحد إلى كوريا الجنوبية لمتابعة هذه المناورات ومناقشة التهديد الذي يشكله البرنامجان النووي والباليستي لكوريا الشمالية.

هذا المحتوى من

AFP

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