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حبس صيادين اثنين بتهمة تسهيل هجرة 47 شخصًا عبر سواحل كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

حبس صيادين اثنين بتهمة تسهيل هجرة 47 شخصًا عبر سواحل كفر الشيخ

06:44 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

حبس صيادين اثنين بتهمة تسهيل هجرة 47 شخصًا عبر سواحل كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمرت نيابة البرلس الجزئية بكفر الشيخ، الأحد، حبس كل "م.أ" (45 عامًا) صياد، و"أ.م.ع" (40 عامًا) صياد، ويقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما في عملية هجرة غير شرعية لدولة إيطاليا، لعدد 47 شخصًا، بينهم أفارقة، عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط، بنطاق مركز البرلس، حيث وجهت لهما النيابة تهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية لهؤلاء الأشخاص.

كما أمرت نيابة مركز البرلس، الإفراج عن 47 شخصًا، من جنسيات مختلفة بينهم، بعد حجزهما 24 ساعة على ذمة تحريات الرائد محمد أبو الخير رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، بينهم 21 إريتري الجنسية، و26 مصريًا منهم 25 من محافظة القليوبية، وشخصًا واحدًا من محافظة البحيرة، مع تسليم أصحاب الجنسية الإريترية، لسفارة بلادهم بالقاهرة، تمهيدًا لترحيلهم لبلادهم.

كانت معلومات وردت للرائد محمد أبو الخير، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، تحت إشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، تفيد بتجميع الصيادين الصادر بحقهما قرار الحبس، عدد من الأشخاص المصريين، والأجانب، بمنزل أحدهما، لإستقلال إحدي عائمات الصيد، للسفر إلي دولة إيطاليا، عبر مياه البحر المتوسط، نظير مبالغ مالية من كل منهم.

ألقى القبض عليهما، عقب تقنين الإجراءات المطلوبة، وبحوزة المتهم "أ.م.ع"، 40 عامًا، بندقية خرطوش، وعدد 4 طلقات، علاوة على ضبط 47 شخصًا، برفقتهما قبل تنفيذ مخطط رحلة التسلل إلى دولة إيطاليا، عبر البحر الأبيض المتوسط، بنطاق دائرة مركز شرطة البرلس.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 19781 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة البرلس، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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