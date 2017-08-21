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صدامات في كيبيك بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للمهاجرين

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مصراوي Masrawy

صدامات في كيبيك بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للمهاجرين

05:54 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

صدامات في كيبيك بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للمهاجرين

صدامات بين متظاهرين والشرطة في كيبيك في 21 آب/اغسط

كيبيك - (أ ف ب):

دارت صدامات في كيبيك الأحد بين الشرطة وبضع عشرات من المتظاهرين المناهضين للعنصرية، وذلك على هامش تظاهرة تضامنية مع المهاجرين قابلتها تظاهرة مضادة لليمين المتطرف كانت المشاركة فيها خجولة.

وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس بأن بضع مئات من المتظاهرين احتشدوا عصر الأحد في وسط كيبيك تلبية لنداء أطلقته حركة "أهلا باللاجئين" للتضامن مع اللاجئين والتصدي لتظاهرة لليمين المتطرف شارك فيها ما بين 400 و500 متظاهر وسارت بهدوء.

وفي مسعى منها للفصل بين التظاهرتين فرضت الشرطة طوقا أمنيا لكنها طلبت في النهاية من المتظاهرين المؤيدين للمهاجرين فض تحركهم بعدما قام عدد من هؤلاء ممن كانوا يرتدون أقنعة برشق قوات الأمن بمقذوفات، في حين اندلعت شجارات متفرقة بين متظاهرين، في أعمال عنف أوقعت بضعة جرحى اصاباتهم طفيفة.

وقالت شرطة كيبيك في تغريدة إنه "نظرا إلى أعمال العنف والنهب فان التظاهرة غير قانونية"، معلنة فض التظاهرة.

وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت شخصا واحدا خلال فض التظاهرة.

هذا المحتوى من

AFP

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