برلماني: أنهينا خصومة ثأرية بين «الغلالبة وأبو دراع»

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قال حمزة أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن دائرة «فرشوط»، إنه تم عقد جلسة صلح لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي «الغلالبة وأبو دراع»، بمدينة فرشوط، حيث أن الطرفين التزموا بالتنازل عن كل القضايا والمحاضر المحررة، وتم كتابة عقود التصالح التي تلزم كل طرف تجاه الآخر بعدم التعرض بأي نوع سواء المادي أو الأدبي مع الالتزام بالمعاملة الحسنة.

وأضاف أبو سحلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي أم سي»، أن الطرفين التزموا بعدم حمل أي نوع من أنواع السلاح وعدم إطلاق أعيرة نارية ومراعاة حق الجار وحق العشرة الحسنة.

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وأشار إلى أن لجنة المصالحات وضعت غرامة مليون جنيه كشرط جزائي، على من يخالف بنود الصلح ونقض الميثاق، ويلتزم كل طرف بعدم تحرير أي محاضر أو شكاوى إلا بعد الرجوع إلى لجنة المصالحات.

وأوضح أن الخلافات الثأرية بين العائلتين أسفر عنه مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية بينهما طفلة.