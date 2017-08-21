ابنة فرج فودة: قلت لوالدي قبل اغتياله بأيام «كفاية أنا خايفة عليك بلاش»

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قالت سمر فرج فودة، ابنة المفكر الراحل فرج فودة، إن والدها كان أعظم وأحن والد، وكان يتمتع بشخصية ليس لها مثيل، مضيفة:« كان بيدلعنا بزيادة وكان بيحبنا زيادة عن اللزوم عشان عارف أنه ماشي بدري وإنه هيموت قريب».

وأضافت "سمر"، خلال حوارها في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، أنه كانت هناك تهديدات كبيرة قبل اغتياله بسبب أراءه وكتاباته ، وكانت الأسرة تعيش في حياة استثنائية وليست طبيعية كباقي الأطفال، حيث كانت الأجواء الأمنية منتشرة بقوة تحت منزلهم، وكانت عليه حراسة في البيت ورفض حراسة المكتب.

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وتابعت، «قالهم حطوا حراسة على ولادي بس، أمن الدولة بصراحة كان على طول عندنا، قولت لوالدي قبل اغتياله بأيام (كفاية أنا خايفة عليك بلاش) وقف الكتابة، ورد قالي حاضر عندك حق مش هعمل أكتر من اللي عملته».





