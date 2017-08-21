أخبار عاجلة

«الإصلاح يمضي بخطى ثابتة».. تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية -
بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ -
شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها -
أسمنت أسوان تستخدم «السخرة» مقابل منع عمالها من العودة -
«البدري» يضع برنامج الأهلي استعدادا للموسم الجديد -
اتحاد الكرة يوافق على قيد 4 أجانب.. وتفوّيض أبو ريدة لعودة الجماهير -
لعلهم يفقهون - مع الشيخ خالد الجندي - حلقة الإثنين 21-8-2017 ( الأدلة القرآنية ) -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
السفيرة عزيزة - مع ( نهى عبد العزيز- شيرين عفت ) حلقة الاثنين 21- 8 - 2017 -
تشكيل لجنة من مسئولي الأندية لمناقشة لائحة اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ابنة فرج فودة: قلت لوالدي قبل اغتياله بأيام «كفاية أنا خايفة عليك بلاش»

Google+ Print
ابنة فرج فودة: قلت لوالدي قبل اغتياله بأيام «كفاية أنا خايفة عليك بلاش» ابنة فرج فودة: قلت لوالدي قبل اغتياله بأيام «كفاية أنا خايفة عليك بلاش»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت سمر فرج فودة، ابنة المفكر الراحل فرج فودة، إن والدها كان أعظم وأحن والد، وكان يتمتع بشخصية ليس لها مثيل، مضيفة:« كان بيدلعنا بزيادة وكان بيحبنا زيادة عن اللزوم عشان عارف أنه ماشي بدري وإنه هيموت قريب».

وأضافت "سمر"، خلال حوارها في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، أنه كانت هناك تهديدات كبيرة قبل اغتياله بسبب أراءه وكتاباته ، وكانت الأسرة تعيش في حياة استثنائية وليست طبيعية كباقي الأطفال، حيث كانت الأجواء الأمنية منتشرة بقوة تحت منزلهم، وكانت عليه حراسة في البيت ورفض حراسة المكتب.

شاهد أيضا

وتابعت، «قالهم حطوا حراسة على ولادي بس، أمن الدولة بصراحة كان على طول عندنا، قولت لوالدي قبل اغتياله بأيام (كفاية أنا خايفة عليك بلاش) وقف الكتابة، ورد قالي حاضر عندك حق مش هعمل أكتر من اللي عملته».


 
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«الإصلاح يمضي بخطى ثابتة».. تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

«الإصلاح يمضي بخطى ثابتة».. تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ

بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ

شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها

شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها

أسمنت أسوان تستخدم «السخرة» مقابل منع عمالها من العودة

أسمنت أسوان تستخدم «السخرة» مقابل منع عمالها من العودة