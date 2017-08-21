سمر فودة: «الدولة أدتنا ضهرها بعد اغتيال والدي»

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قالت سمر فرج فودة، ابنه الراحل فرج فودة، إنها لم تكن تتخيل اغتيال والدها بسبب مواقفه، مضيفه أنها تتذكر لحظات مؤلمة بعد اغتيال والدها وإصابة أخوها الذي ظل في العناية المركزة لمدة تزيد عم 5 أشهر.

وأضافت "سمر"، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، أن والدتها ظلت تعاني نفسيًا حتى وفاتها، متابعة: «والدولة لم تقف معانا بعد وفاة والدي، وتم صرف 500 جنيه كمعاش استثنائي لأرملة وأربع أطفال».

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واستكملت:«الدولة أدينا ظهرها والعالم كله أعطانا ظهره».