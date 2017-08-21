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معتز عبد الفتاح لـ«الحكومة»: «بتقرفوا المصريين ليه؟»

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معتز عبد الفتاح لـ«الحكومة»: «بتقرفوا المصريين ليه؟» معتز عبد الفتاح لـ«الحكومة»: «بتقرفوا المصريين ليه؟»

التحرير

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك استثمارات قيمتها 45 مليار جنيه في مشروعات قائمة وجاري استكمالها، متابعًا: «العجلة بدأت تدور، لكن في حالة من استغضاب المصريين من قِبل المسئولين، حالة استدعاء للغضب، بسبب حاجات المفروض يعملوها ومش بيعملوها».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أمس الأحد، «السيد رئيس الوزراء مش بيجتمع بوزراء اللي بيتعلق بيهم مشاكل المواطنين المتعلقة بحياتهم اليومية، لأنه مش حاسس بده، لو نزل يطلع رخصة بنفسه هيحس، لكن هو مش هينزل وهيكلم وزير الداخلية يخلصله الموضوع».

وتابع، «لما المسئولين يشتغلوا 3 شيفتات ويوفروا للناس خدمة أفضل زي ما بيحصل في المشاريع الجديدة، ليه الشهر العقاري مثلًا يقفل؟، ما يفضل مفتوح على طول إيه المشكلة؟، ليه تطلعوا عين الناس؟، ما تدفعهم فلوس أكتر مقابل توفير خدمة أفضل، قاعدين تقولوا مشاريع جديدة وبتاع، وتقولوا للأجيال الجاية، طيب والناس اللي عايشة دول؟».

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وواصل، «بتقرفوا المصريين ليه؟، بتقرفوا خلق الله ليه؟، شهادات الميلاد، والمطبات اللي في الطريق، واستخراج البطاقة، وغيره، كل ده إجراءات مقرفة ليه؟، الدولة المصرية عندها قدرة إفسادية هائلة، الدولة المصرية دولة مفسدة».

واستكمل، «جالنا 15 مليون طفل من 2011 لدلوقتي.. وفرنا كام فرصة عمل بقى؟ بلاش نضحك على نفسنا، الدولة محتاجة وقفة مع الذات، معرفش ليه في ملفات لم تُفتح حتى الآن، وعدم فتحها هيخلي الإنجاز مش باين، في إنجازات في عدد من الملفات، وعايزين الناس تحس بالإنجازات بقى».

واستطرد، «صمود الشعب حتى الآن يؤكد أننا فينا حاجة صح، لكن لازم نتحرك بسرعة، اللي حوالينا بيطيروا، مينفعش نبقى بالبطء ده، القانون موجود عشان ينظم حياتنا، مش عشان يخنقنا».

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التحرير

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