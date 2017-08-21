فقدان عشرة بحارة وإصابة خمسة جراء حادث اصطدام مدمرة أمريكية

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت البحرية الأمريكية، الاثنين، فقدان 10 بحارة وإصابة خمسة اخرين بعد اصطدام مدمرة أمريكية بسفينة تجارية وهي في طريقها الى سنغافورة.

وكانت المدمرة الأمريكية اصطدمت بسفينة شحن شرقي سنغافورة، وتعرضت إلى أضرار من جراء الحادث.

وقالت البحرية في بيان إن "المدمرة القاذفة للصواريخ يو اس اس جون اس. ماكين (دي دي جي 56) اصطدمت بالسفينة التجارية ألنيك ام سي اثناء ابحارها شرقي مضيقي ملقة وسنغافورة في 21 أغسطس".

وأضافت أن "التقارير الأولية تشير إلى أن جون اس. ماكين أصيبت بأضرار في جانبها الأيسر الخلفي. عمليات البحث والإنقاذ تجري حاليا بالتنسيق مع السلطات المحلية".

وبحسب البيان فقد تم الإبلاغ عن وقوع الحادث في الساعة 5,24 (الاحد 21,24 ت غ) بينما كانت المدمرة تقوم بزيارة روتينية إلى ميناء في سنغافورة.