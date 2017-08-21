أهالي قرية عزبة العرب بكوم إمبو في انتظار جثمان شهيد الواجب بسيناء
أهالي قرية عزبة العرب بكوم إمبو في انتظار جثمان شهيد الواجب بسيناء
02:56 ص الإثنين 21 أغسطس 2017
أسوان - إيهاب عمران:
ينتظر أهالي عزبة العرب التابعة للوحدة المحلية لقرية العباسية بمركز كوم إمبو بأسوان وصول جثمان شهيد الواجب بسيناء، المجند صالح محمود علي والذى استشهد في حادث إرهابي بشمال سيناء.
وقال عادل طلحة رئيس مدينة كوم إمبو إنه سيتم دفن الشهيد فور وصول الجثمان من مطار أسوان الحربي بمسقط رأسه بالقرية.
والشهيد صالح محمود علي محمد، (21 عامًا) حاصل على دبلوم المدارس الفنية وكان يعمل "عامل أجري" قبل التحاقه لأداء الخدمة العسكرية، ووالده يعمل مزارعًا ووالدته ربة منزل ولدية 3 أشقاء هم "كرم وأحمد وعلي".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"أسوان الأزهرية" تناقش استعدادات المعاهد للعام الدراسي الجديد
-
بالصور.. حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بشوارع كوم أمبو في أسوان
-
ضبط 28 محكوما عليهم و167 مخالفة مرورية بشمال سيناء
-
ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بشمال سيناء
إعلان
إعلان