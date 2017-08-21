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أهالي قرية عزبة العرب بكوم إمبو في انتظار جثمان شهيد الواجب بسيناء

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مصراوي Masrawy

أهالي قرية عزبة العرب بكوم إمبو في انتظار جثمان شهيد الواجب بسيناء

02:56 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

أهالي قرية عزبة العرب بكوم إمبو في انتظار جثمان شهيد الواجب بسيناء

أسوان - إيهاب عمران:

ينتظر أهالي عزبة العرب التابعة للوحدة المحلية لقرية العباسية بمركز كوم إمبو بأسوان وصول جثمان شهيد الواجب بسيناء، المجند صالح محمود علي والذى استشهد في حادث إرهابي بشمال سيناء.

وقال عادل طلحة رئيس مدينة كوم إمبو إنه سيتم دفن الشهيد فور وصول الجثمان من مطار أسوان الحربي بمسقط رأسه بالقرية.

والشهيد صالح محمود علي محمد، (21 عامًا) حاصل على دبلوم المدارس الفنية وكان يعمل "عامل أجري" قبل التحاقه لأداء الخدمة العسكرية، ووالده يعمل مزارعًا ووالدته ربة منزل ولدية 3 أشقاء هم "كرم وأحمد وعلي".

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