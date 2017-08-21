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تضرر مدمرة أمريكية في حادث تصادم مع سفينة تجارية شرق سنغافورة

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مصراوي Masrawy

تضرر مدمرة أمريكية في حادث تصادم مع سفينة تجارية شرق سنغافورة

02:59 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

تضرر مدمرة أمريكية في حادث تصادم مع سفينة تجارية شرق سنغافورة

طوكيو - (د ب أ):

اصطدمت مدمرة أمريكية صباح اليوم الاثنين مع سفينة تجارية وهي في طريقها إلى سنغافورة، وفقا لما ذكرته البحرية الأمريكية.

وقالت البحرية إن المدمرة (يو إس إس جون إس ماكين) تضررت من جانبها في حادث التصادم الذي وقع في الساعة 0624 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (2124 مساء الأحد بتوقيت جرينتش) شرقي سنغافورة.

وأضافت البحرية أن المدمرة اصطدمت بالسفينة (ألنيك إم سي). والسفينة "ألنيك" مسجلة ناقلة نفط أو ناقلة كيماوية وتحمل علم ليبيريا، وفقا لما ذكره موقع "مارين ترافيك دوت كوم".

وجاء الحادث بعد أيام من إعفاء قبطان وضابطين بحريين كبيرين من مناصبهم على خلفية حادث تصادم المدمرة "يو إس إس فيتزجيرالد" في يونيو الماضي وصفته البحرية الأمريكية بإنه كان من "الممكن تجنبه".

يذكر أن المدمرة (يو إس إس فيتزجيرالد)، البالغ وزنها 8315 طنا، اصطدمت في 17 يونيو الماضي بالسفينة (إيه سي إكس كريستال) التي تحمل علم الفلبين، مما أدى إلى مقتل سبعة بحارة أمريكيين.

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